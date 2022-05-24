Предложение озвучили также ряд общественных организаций.

Русская православная церковь рассматривает предложение ряда общественных организаций, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова

Как сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС, РПЦ соберет материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения - это обязательный критерий для канонизации.

"Мы будем собирать материалы…о его жизни, возможно, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно", — заявил председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

Александр Суворов - палач украинского народа: что стоит знать

В рамках "дерусификации", активизировавшейся после полномасштабного вторжения России в Украину, в ряде населенных пунктов снесли памятники Суворову и переименовывают названные в его честь улицы.

Ранее полтавский региональный представитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Олег Пустовгар отмечал: "Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее - Российской империи. У Украины есть свои исторические герои. У Суворова явная негативную репутацию в истории Украины. И это подтверждает целый ряд исследованных учеными фактов".

В частности, как сообщает на сайте УИНП, в 1768-1769 годах российский полководец Суворов был непосредственным участником подавления Колиивщины - казацко-крестьянского восстания в Правобережной Украине.

Пустовгар подчеркивал, что в условиях противостояния российский агрессии прославление Суворова - российского имперского деятеля - невозможно.

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