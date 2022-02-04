В Полтавской области остается большое количество топонимических названий в честь Суворова.

В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Об этом сообщил региональный представитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Олег Пустовгар, пишет интернет-издание "Полтавщина".

Отмечается, что ранее этот памятник стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, но его демонтировали, а осенью прошлого года переместили как экспонат в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея Украины.

Глава УИНП Антон Дробович в письме к руководству музея отметил, что этот монумент не является "памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники и тому подобное".

"Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а значит вопрос его художественной ценности является открытым. Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, которая потеряла свое значение после обретения Украиной независимости. Следовательно, целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР", - пояснил глава УИНП.

Он также отметил, что установка памятника Суворову, который признан наиболее выдающимся полководцем современной России, фактически является актом возвеличивания одного из видных героев государства-агрессора.

На сайте УИНП сообщается, что в 1768-1769 годах российский полководец Суворов был непосредственным участником подавления Колиивщины - казацко-крестьянского восстания в Правобережной Украине.

"Медийная огласка, позиция УИНП, общественности и ветеранов российско-украинской войны и конструктивный, взвешенный подход дирекции Национального военно-исторического музея Украины сделали невозможным прославление в Полтаве российского имперского деятеля. Для нас как для страны, противостоящей российской агрессии, это не просто вопрос символов, а принципиально важный исторический вопрос. Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее - Российской империи. Украина имеет своих исторических героев. Суворов имеет явную негативную репутацию в истории Украины. И это подтверждает целый ряд, исследованных учеными фактов", - сказал Пустовгар.

Он также добавил, что в Полтавской области остается большое количество топонимических названий в честь Суворова.

"Только на Полтавщине, в разных громадах насчитывается 27 названий улиц, переулков, площадей в честь этого деятеля Российской империи и палача украинского и польского народов", - рассказал Пустовгар.

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Декоммунизация в Украине

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии.

По данным Института нацпамяти, в Украине за первые четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тысячи памятников и памятных знаков, которые пропагандировали тоталитарный режим.

Также было переименовано почти тысячу населенных пунктов и 25 районов, почти 52 тысяч топонимов. В том числе - областные центры: Кировоград стал Кропивницким, а Днепропетровск - Днепром.

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