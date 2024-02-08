Она говорит, что над ним смеются даже российские СМИ.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон назвала экс-обозревателя Fox News Такера Карлсона "полезным идиотом".

Комментируя заявление Карлсона о том, что он взял интервью у диктатора Путина, она напомнила о заявлениях о войне в Украине, который тот делал ранее. "Он говорит то, что не соответствует действительности. Он повторяет ложь Владимира Путина об Украине, поэтому я не понимаю, почему Путин не дал бы ему интервью", - сказала она в интервью MSNBC.

Клинтон не исключает, что Карлсону могут предложить работу в одном из российских изданий, несмотря на то, что там насмехаются над ним.

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"Если вы действительно читаете переводы того, что говорится в российских СМИ, они смеются над ним... он как щенок. Я не удивлюсь, если у него появится контракт с каким-нибудь российским изданием, потому что он полезный идиот", - добавила она.

Такер Карлсон взял интервью у Путина: что известно

Напомним, вчера Карлсон, выступающий против американской помощи Украине, заявил, что взял интервью у российского диктатора Путина.

В Кремле подтвердили его слова, назвав позицию Карлсона "не пророссийской и не проукраинской". Ожидается, что интервью опубликуют уже завтра. По словам журналиста, Илон Маск пообещал не блокировать его в X.

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