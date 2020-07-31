Пыталась вызвать рвоту: россиянка случайно проглотила вилку (фото)

Девушка пыталась с помощью вилки вызвать рвоту после того, как переела жирной пищи.

В Тюменской области России 26-летняя девушка случайно проглотила вилку.

Как сообщает местное издание 72.ru, за помощью к медикам она обратилась в час ночи.

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Россиянка объяснила, что пыталась с помощью вилки вызвать у себя рвоту после обильного приема жирной пищи. Однако прибор выскользнул из рук и девушка случайно его проглотила.

Рентген подтвердил наличие вилки в организме женщины. Специалисты решили провести срочную полостную операцию, так как естественным путем предмет не выходил и с помощью эндоскопа его не получалось достать. Как сообщается, вилку уже успела спуститься в желудок.

Операцию провели за 35 минут. Пациентке повезло — острые края не повредили стенки желудка. В случае перфорации мог бы случиться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение.

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