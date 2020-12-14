Врач детской поликлиники перепутала номер квартиры и постучала в дверь, которую открыл мужчина в нетрезвом виде.

В Екатеринбурге пьяный россиянин сломал нос женщине-детскому врачу, которая по ошибке позвонила не в ту дверь.

Об этом сообщил Life глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Жители одного из многоквартирных домов вызвали педиатра для своего ребенка. Врач детской поликлиники перепутала номер квартиры и постучала в дверь, которую открыл мужчина в нетрезвом виде. Он набросился на доктора и ударил ее несколько раз, в результате чего сломал ей нос.

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Злоумышленника отвезли в отдел полиции, а врачу пришлось взять больничный.

Правоохранители составили административный протокол за хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о «Причинении вреда здоровью средней тяжести человеку, исполнявшему служебные обязанности». В таком случае мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Уточняется, что ранее он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью.

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Автор: УНИАН