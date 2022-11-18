По его убеждению, этот процесс произойдет внутри РФ.

Советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что российское командование до сих пор не научилось воевать. "Хребет" России сломается уже через несколько месяцев.

По его убеждению, развитие войны вполне очевиден на несколько месяцев вперед. И он неутешителен для русских.

"Эти придурки, которые не умеют воевать, как и ранее будут доводить российскую армию и общество до состояния полного нестояния. Однажды узелок развяжется и хребет сломается. Это будет февраль-март, скорее всего, по моим размышлениям и оценкам. И падение режима внутри сделает всю эту работу, которую не хочет делать Запад, которую так тяжело и нудно делаем мы", - сказал Арестович во время эфира с Марком Фейгиным.

Советник ОП подчеркнул, что путинский режим не может существовать в таком виде после того, что он натворил, прежде всего с самой Россией.

"Я не удивлюсь, если после того, как Россия падет изнутри, Запад выйдет и скажет: "Да, мы этого и добивались". И что же ты им скажешь? Точнее, как это опровергнуть?", - добавил Арестович.

Режим Путина слабеет: что происходит в России

Ранее российский политолог Аббас Галлямов выражал уверенность, что из-за войны в Украине Путин теряет популярность и власть в стране.

По мнению экс-депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова, в российских элитах 9 из 10 человек категорически против войны в Украине. Даже в самом близком путинском окружении есть люди, которым это все не нравится, но нет никакой свободы и возможности донести альтернативную точку зрения, отмечал он.

А российский политолог Дмитрий Орешкин заявлял, что приближенные к Путину уже между собой грызутся и делят власть.

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