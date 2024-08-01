ГУР: Россияне массово платят взятки, чтобы 'списаться' из армии

Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил.

В армии государства-агрессора России обостряются проблемы с личным составом, количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны, об этом, в частности, свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.

Например, в южном военном округе ВС РФ за пять месяцев этого года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков выросло втрое.

Видео дня

"Почти половина таких производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию государства-агрессора, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более ста производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий. Среди них: 38 дел - в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Часового Яра); 35 дел - в отношении 71-го мотострелкового полка (находится на границе с Сумской областью); 33 дела - в отношении 49-й бригады 49-й армии.

"В рамках еще 43-х производств расследуются факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно годными. ГУР МО Украины акцентирует: уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, впрочем, раньше на подобные случаи взяточничества не обращали внимания. Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами", - отметили в украинской разведке.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на Покровском направлении в плен попал оккупант-предатель - житель временно оккупированного Алчевска Владислав Зембицкий.

Захватчик заявил, что якобы попал в ряды вооруженных формирований боевиков "Л/ДНР" в 2016 году, подписав контракт. Впрочем, его якобы побудила мать-предательница, которая сотрудничала с оккупантами. "Я ни с какими мыслями не приходил (воевать против Украины - УНИАН). У меня мама была там - связана с этим. Мама сначала готовила "ополченцам" еду, была поваром", - заявил оккупант.

Один из пленных российских солдат оказался предателем. Зембицкий уверял, что просто пошел к боевикам "на работу" в 2016 году, но, в конце концов, оказался в 123-й бригаде российской армии. В марте 2022 года он якобы отказался воевать и сбежал в Сочи. Через некоторое время его схватили и привезли на фронт.

Вас также могут заинтересовать новости: