'Мама кормила ополченцев': ВСУ взяли в плен оккупанта-предателя (видео)

Он рассказал, что якобы не хотел воевать, а также обратился к диктатору Путину.

На Покровском направлении в плен попал оккупант-предатель - житель временно оккупированного Алчевска Владислав Зембицкий.

Видео допроса оккупанта опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко. На кадрах захватчик говорит, что якобы попал в ряды вооруженных формирований боевиков "Л/ДНР" в 2016 году, подписав контракт. Впрочем, его якобы побудила мать-предательница, которая сотрудничала с оккупантами.

"Я ни с какими мыслями не приходил (воевать против Украины - УНИАН). У меня мама была там - связана с этим. Мама сначала готовила "ополченцам" еду, была поваром", - заявил оккупант.

Один из пленных российских солдат оказался предателем.

Зембицкий утверждает, что просто пошел к боевикам "на работу" в 2016 году, но, в конце концов, оказался в 123-й бригаде российской армии. В марте 2022 года он якобы отказался воевать и сбежал в Сочи. Через некоторое время его схватили и привезли на фронт.

"Мы думали сбежать, но это все завершалось провалом. С нами ходил конвой, даже в туалет. Если вы меня видите, товарищ Путин, вы неправильно делаете. За что я должен умирать? Идти в никуда? Там нет ни позиций, ни укрытий. Посмотрите, что со мной случилось. Я просто хочу жить в спокойном мире", - заявил оккупант.

Россияне попали в окружение в Волчанске - подробности

Как сообщал УНИАН, в июне российские оккупанты попали в окружение на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев отмечал, что заблокированные оккупанты должны сдаться в плен или погибнуть.

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