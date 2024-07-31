Президент отмечает, что соревноваться с РФ в численности войск достаточно непросто.

С принятием нового мобилизационного закона темпы пополнения ВСУ выросли, но новобранцы еще не успели добраться до фронта. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde.

"Военное командование мне говорит, что темпы мобилизации выросли. На поле боя не хватает людей, поскольку [пополнение] все еще учится. Мы не русские. В России некоторые солдаты прошли только семидневную подготовку перед отправкой на фронт. У нас ребята должны быть на тренировках не менее двух месяцев", - рассказал он.

Зеленский отметил, что бороться с Россией численностью - сложный вызов.

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"Последние три-четыре недели они теряли тысячу человек в день, тысячу убитых и раненых. Они сумасшедшие. Путин сошел с ума. Как ты можешь ежедневно убивать тысячу своих людей? За год войны он принесет в жертву 300 тысяч. Более 500 000 его солдат уже убиты или ранены", - объясняет президент.

По мнению Зеленского, Россию нужно изолировать от остального мира, чтобы они не могли финансировать войну за счет экспорта энергоресурсов.

"Цель Путина - уничтожить нас всех. Мы переживаем решающий момент нашей истории. Я это не пафосно говорю, не для книг и не для памяти, я это говорю, чтобы мы выжили. Украина борется за свое выживание. Если бы весь мир думал так, как мы, я уверен, что мы бы уже остановили их", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, мобилизация пока существенно не повлияла на ситуацию в войсках. Многие призывники еще завершают процесс обучения и не попали на фронт. А некоторые новобранцы физически не пригодны к боевым действиям. Однако несколько бригад сообщили об увеличении количества бойцов за последние недели. Они надеются, что приток солдат поможет Украине стабилизировать линию фронта этим летом.

Украинские власти не раскрывают данных о количестве новых мобилизованных. Трое военных экспертов, которые знают цифры, заявили изданию The New York Times, что с мая ежемесячно мобилизовалось до 30 тысяч человек. Это вдвое-втрое больше, чем в течение последних зимних месяцев.

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