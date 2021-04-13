Девушка сбежала от насильников через окно.

Изнасилованной в российском Барнауле двумя мужчинами и девушкой оказалась местная проститутка. С ней решили таким образом расправиться за желание уйти из «бизнеса».

Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Читайте такжеНасиловали и собирали донаты: трое мужчин устроили россиянке треш-стрим (фото)Предварительно установлено, что девушка, которая участвовала в изнасиловании, - сутенерша пострадавшей, которая «несколько дней на нее работала, но потом поняла, что не создана для такого «ремесла», и решила завязать».

«Сутенерше это не понравилось, она решила отомстить и заманила в арендованную квартиру бывшую «сотрудницу»… Когда девушка зашла, на нее набросились втроем, отобрали телефон, начали избивать, а потом насиловать», – говорится в сообщении.

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Сообщалось, что девушке удалось сбежать от насильников через окно на третьем этаже.

Чтобы спастись, девушка спрыгнула вниз, где ее поймали прибывшие по зову о помощи полицейские.

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Автор: Катерина Шварц