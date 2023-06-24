СМИ отмечают, что в направлении Москвы могут двигаться до 400 единиц техники и 4000 боевиков.

Колонна техники "вагнеровцев" продолжает движение на Москву и замечена в Липецкой области России. Это подтвердил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер"", - написал он и добавил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения

В российских тг-каналах появилось видео передвижения военной техники. Отмечается, колонна ЧВК "Вагнера" под российскими флагами движется на Красное, проехав Елец. Наёмники едут как в военной технике, так и в фурах.

От Ельца до Москвы 340 км по прямой без учета рельефа местности и блокпостов. Мятежники могут зайти в столицу уже к 19:00 по московскому времени.

"Сведения об общем количестве техники и личного состава в колоннах разнятся. В направлении Москвы могут двигаться до 400 единиц техники и 4000 боевиков", - отмечает The Moskow Times.

Как готовятся к подходу мятежников в Москве

Ранее сообщалось, что в потенциальной битве за Москву глава ЧВК "Вагнер" Пригожин имеет численное превосходство, поскольку у Кремля нет необходимых резервов поблизости. Защищать столицу будут небольшие остатки спецназа и срочников, а также полиция.

На территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, на подходах к столице сооружают блокпосты и оборонительные позиции

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