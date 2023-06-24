Этот вопрос пока находится на обсуждении.

Российская власть все никак не может придумать, что же делать с разбушевавшимся главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, чьи наемники уверенно идет на Москву. Даже рассматривается вариант признания "вагнеровцев" террористами.

Так, источники Telegram-канала BRIEF сообщили, что Кремль не знает, как усмирить Пригожина. В руководстве Российской Федерации даже обсуждается возможность признания ЧВК "Вагнер" экстремистской и террористической организацией.

Военный мятеж в России - что известно

В ночь на 24 июня "вагнеровцы" двинулась в сторону Москвы, чтобы "остановить" военное руководство. В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал шаг Пригожина "предательством" и "ножем в спину".

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При этом начала появляться информация о первых боях между оккупантами в Ростовской и Воронежской области. Якобы армия РФ понесла первые большие потери.

По мнению офицера Армии обороны Израиля, военного аналитика Игаля Левина, "вагнеровцы" действуют как талибы. Он предположил, что в Москве, в сторону которой прямо сейчас движутся наемники частной военной кампании, их уже может ждать подкрепление.

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