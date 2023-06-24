В "Атеш" отмечают, что своими силами российские военные защитить склад не смогут, единственный способ получить подкрепление — снять оперативные резервы с фронта.

Наемники ЧВК "Вагнер", которые в ходе военного мятежа продвигаются в сторону Москвы, могут на своем пути захватить захватить склады с ядерным оружием в Воронежской области.

Как сообщает партизанское движение "Атеш", их агент из состава ЧВК "Вагнер" сообщает, что передовые загоны ЧВК вышли к окраинам Борисоглебска Воронежской области, где размещается склад с ядерным оружием, известный также как "375 объект "С"", 12 управления МО РФ.

При этом в "Атеш" отмечают, что своими силами защитить склад российские военныене смогут, ведь там крайне мало сил и средств.

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"Необходимо значительное количество танков, артиллерии и моторизированной профессиональной пехоты. Нужна, как минимум, бригада", - отмечают в "Атеш" и подчеркивают, что поскольку свободных войск сейчас нет, единственный способ получить подкрепление — снять оперативные резервы с фронта.

"Бои за воронежский ядерный склад вероятно приведут к усилению эскалации боевых действий между чвк и мо рф", - говорится в сообщении.

Как продвигается военный мятеж "вагнеровцев"

Вечером 23 июня группа Вагнера во главе с Пригожиным подняла мятеж и анонсировала поход на Москву. "Вагнеровцы", по их собственным утверждениям без проблем пересекли границу Ростовской области и захватили Ростов. Они утверждают, что все военные объекты в городе находятся под их контролем. После чего наемники двинулись в сторону Воронежа. При этом, как сообщала британская разведка, целью Пригожина является Москва.

В столице уже пытаются вести подготовку - блокируют трассы, перекрывают мосты, возводят оборонительные рубежи.

В то же время, как отмечают СМИ, у российских властей нет резервов для обороны, планируют задействовать полицию и срочников.

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