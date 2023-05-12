В Госдуме предложили идею борьбы с "нищетой" российской армии.

В российской Госдуме придумали новый жесткий налог "военного времени" для списания денег на нужды армии и семей мобилизованных.

Соответствующей идеей отличился местный депутат Михаил Матвеев. Он предлагает ввести "целевой налог на развлечения" и снимать по 1% со всех чеков в кафе и ресторанах, чтобы армии РФ было не так обидно прозябать в "нищете".

"Иностранные подданные и заукраинцы окажутся в сложном положении: ходишь в кафе и рестораны - помогаешь российской армии. Не хочешь - пельмени на кухне варишь", - указал он.

Позже Матвеев в интервью росСМИ намекнул, что эта мера, вероятно, войдет в налоговый кодекс. Он считает, с "налогом на развлечение" российские кошельки смогут справиться.

Госдума хочет ужесточить налог для уехавших за рубеж

Напомним, что недавно в Госдуму России внесли новый проект закона о повышении налогообложения с сотрудников или фрилансеров, утратившим налоговое резидентство в России.

Если ранее базовая ставка была на уровне в 13–15%, то теперь налог предлагают повысить вдвое - до 30%. При этом в РФ пригрозили, что соответствующее правило коснется всех россиян, которые, будучи за границей, все еще используют российский сегмент интернета.

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