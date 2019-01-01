В Борисполе пьяный мужчина залез на главную елку города (видео)

Правоохранители задержали мужчину.

В городе Борисполь нетрезвый мужчина забрался на главную новогоднюю елку города. Видео инцидента опубликовали на странице информационного еженедельника Бориспольщины "Терминал" в Facebook. "Нетрезвый "елколаз" в новогоднюю ночь повредил главное украшение площади г. Борисполь", - говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранители задержали мужчину. Как сообщал УНИАН, 24 декабря в аэропорту "Борисполь" рухнула огромная новогодняя елка.

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