В Борисполе пьяный мужчина залез на главную елку города (видео)
16:01, 01 января 2019Курьёзы
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Правоохранители задержали мужчину.
В Борисполе мужчина забрался на новогоднюю елку / скриншот ТРС Борисполь
В городе Борисполь нетрезвый мужчина забрался на главную новогоднюю елку города.
Видео инцидента опубликовали на странице информационного еженедельника Бориспольщины "Терминал" в Facebook.
"Нетрезвый "елколаз" в новогоднюю ночь повредил главное украшение площади г. Борисполь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали мужчину.
Как сообщал УНИАН, 24 декабря в аэропорту "Борисполь" рухнула огромная новогодняя елка.
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