США в случае возможного ядерного удара России по территории Украины не оставят ее наедине.
Об этом заявила "Европейской правде" заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"И хотя сейчас уже речь идет о военных преступлениях, за которые Путину придется отвечать, но использование такого оружия выведет ситуацию на принципиально новый уровень. И мы обеспечим, чтобы эти последствия произошли", - заверила она.
На уточняющий вопрос, какие последствия имеются в виду, Нуланд прямо отвечать не стала.
"Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от этих деталей. Могу лишь заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия - в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической", - заявила она.
Угроза ядерного удара РФ
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие.
До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.
По данным украинской и иностранной разведок, сейчас Россия не готовит ядерное оружие для применения.
В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.