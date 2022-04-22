Нуланд предупредила Кремль о последствиях.

США в случае возможного ядерного удара России по территории Украины не оставят ее наедине.

Об этом заявила "Европейской правде" заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"И хотя сейчас уже речь идет о военных преступлениях, за которые Путину придется отвечать, но использование такого оружия выведет ситуацию на принципиально новый уровень. И мы обеспечим, чтобы эти последствия произошли", - заверила она.

На уточняющий вопрос, какие последствия имеются в виду, Нуланд прямо отвечать не стала.

"Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от этих деталей. Могу лишь заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия - в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической", - заявила она.

Угроза ядерного удара РФ

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.

По данным украинской и иностранной разведок, сейчас Россия не готовит ядерное оружие для применения.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.