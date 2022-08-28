Также он спрогнозировал отставку министра обороны России Сергея Шойгу.

Российский террорист, поддерживающий агрессию против Украины, Игорь Стрелков (Гиркин) раскритиковал решение руководства РФ сформировать и направить на войну "добровольцев" из регионов.

Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, новые "именные" батальоны, которые сейчас формируются в регионах РФ, будут разбиты в первых же боях или понесут огромные потери из-за "сырости" и неопытности личного состава.

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"И не факт, что после этих "жестоких уроков" и огромных потерь - "именные добровольцы" не начнут разбегаться (становиться "пятисотыми") гораздо быстрее, чем это сейчас делают бойцы ЧВК и линейных контрактных частей", - считает террорист.

При этом он усомнился, что в РФ будет объявлена мобилизация, поскольку это нелогично ввиду постоянных заявлений пропагандистов и Минобороны России о "победах" в Украине.

В связи с неудачами на фронте, прогнозирует Гиркин, первым и главным кандидатом на "вылет" является министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ему припомнится всё - и "2000 беспилотников", и "не имеющие аналогов" танки/самолеты/ракеты (в количествах штук, считаемых по пальцам), и изумительный подбор руководящих военных кадров, и общее снабжение войск и т.д., и т.п.", - пишет Стрелков.

По его прогнозу, Шойгу будет до последнего скрывать от Путина реальную картину войны и "тянуть кота захвост".

"А вот уже сразу после отставки - Сергей Кужугетович, как прожженный опытный политик (ну не военный-же он, в самом деле?) - мог бы ("весь в белом") выйти на площадку СМИ и скорбно заявить: "Я сделал всё, что мог, но - поскольку убедить Владимира Владимировича провести мобилизацию и ввести военное положение не удалось - то я умываю руки!". Но Сергей Кужугетович не сделает этого никогда. Поскольку слово "Честь" для него - не более чем абстрактное понятие, а вот "Власть" - штука понятная донельзя и вполне осязаемая. И властью ради какой-то "чести" ему пожертвовать даже в голову не придет, А "сыграть в честного" сколько-нибудь убедительно - не хватит мозгов", - пишет террорист.

Ранее американские аналитики подтвердили, что в РФ продолжают формировать новые добровольческие отряды для войны против Украины. Вместе с тем вербовку в Москве после огласки СМИ прикрыли.