После ряда сообщений в СМИ о формировании "Собянского полка" в Москве вербовку прикрыли.

В России продолжают формировать новые добровольческие отряды для войны против Украины. Вместе с тем вербовку в Москве после огласки СМИ прикрыли.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Большинство "батальонов" (и даже некоторые "полки") скорее всего будут иметь размер усиленных рот, считают аналитики.

Кроме того, отмечают эксперты, данные добровольческие группы не описываются как БТГ и тем более "не имеют ничего общего с условной боевой мощью батальонных тактических групп, которые вторгались в Украину в феврале, даже если не принимать во внимание неопытность, возраст и очень ограниченную подготовку, которую эти добровольцы получают перед развертыванием в боевых действиях".

"Непонятно, как они применяются на поле боя, если только не собираются друг с другом или с остатками уже развернутых БТГ", - пишут в Институте.

Также аналитики обратили внимание, что после ряда сообщений в СМИ о формировании "Собянского полка" в Москве вербовку прикрыли, вероятно, чтобы избежать критики москвичей.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. 24 августа враг в очередной раз пытался установить контроль над Песками и Невельским, но понес потери и отступил.

Провалами закончились штурмы ВС РФ Соледара, Бахмутского и Кодемы.

В День Независимости, 24 августа, русские войска нанесли удары по Харькову, Хмельницкой области, в Днепропетровской области ракеты попали в поезд, сейчас известно о 22 погибших и полусотне раненых.

За полгода боевых действий против Украины противник испытывает дефицит личного состава. По данным украинской разведки, российское командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

С начала полномасштабного вторжения беженцами стали, по подсчетам Еврокомиссии, 7,5 миллиона украинцев.

Вместе с тем в ГУР считают, что в войне РФ против Украины начался переломный момент. Российские оккупанты начали понимать, что их войска не такие уж и сильные, а системы ПВО не такие надежные, заявляют разведчики.

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