Согласно его выводам, это "не естественная случайность", а скорее всего, следствие ракетного удара.

Вчера в Тверской области России упал самолет, на борту которого находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В сети распространились видео от очевидцев, на которых было видно падение самолета. Военный аналитик Шон Белл в статье Sky News обращает внимание на ключевые моменты видеозаписи крушения, которые помогают объяснить, что могло произойти с самолетом.

Ракетный удар

По словам Белла, на одном изображении виден "вихрь облаков", который не очень естественно смотрится на фоне остальных.

Опираясь на свой собственный опыт управления боевыми самолетами, Белл объясняет, что если в самолет попадет ракета класса "земля-воздух", "вы увидите что-то вроде такого пара на заключительных стадиях ее попадания".

Видео дня

"Поэтому либо это может быть взрыв, либо это может быть ракетная система земля-воздух", - говорит он.

"Дым" при падении самолета

На кадрах виден "дымовой след"; исходящий от падающего самолета примерно на полпути его снижения.

Белл говорит, что это почти наверняка не дым, а, вероятно, выброс топлива.

"Это большое количество, это огромный ущерб самолету, который вызвал это", - добавляет он.

Недостающее крыло в воздухе – и крыло на земле

На кадрах, где самолет находится ближе к земле, видно, что у него только одно крыло, что объясняет, почему он падал "вертикально, мало чем отличаясь от падающего листа", говорит Белл.

Четвертый момент, на который следует обратить внимание, это то, что на других фотографиях крыло видно "отчетливо отдельно", добавляет он.

"Теперь, если сложить все это воедино… есть много причин, по которым это могло произойти, но это не естественная случайность", - объясняет Белл.

Также он опровергает теорию о том, что на борту самолета взорвалась бомба.

"Проблема этой теории в том, что, вообще говоря, взрыв внутри самолета взрывает его и, следовательно, вероятно, не оторвет крыло, тогда как зенитно-ракетный комплекс или ракетный комплекс воздух-воздух обычно пытается найти самую уязвимую часть самолета, а именно там, где лонжерон крыла соединяется с основным самолетом. Это бы объяснило, почему он потенциально мог оторвать крыло. И как только он это сделал, судьба самолета была предрешена", - заявил эксперт.

Крушение самолета Пригожина - что известно

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, на борту которого находился 10 человек, в том числе и Пригожин со своим заместителем.

Офицер британской разведки предположил, что самолет мог потерпеть крушение из-за подаренного пассажирам ящика с вином, который впоследствии взорвался.

Аналитики Института изучения войны считают, что Пригожина ликвидировал президент РФ Владимир Путин.

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