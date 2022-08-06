Это объясняется тем, что боеприпасы "не рискуют перевозить большими партиями".

Ветеран военной разведки, участник первой чеченской войны и Герой РФ Рустем Клупов разразился порцией бреда.

В эфире шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева "СоловьевLIVE" Клупов проанализировал ситуацию с использованием украинцами американских реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Он отметим, что могучая российская армия уничтожила немало боеприпасов для этой системы. А поставки БК, по его словам, происходят при помощи украинского общественного транспорта.

"Каждый выстрел HIMARS - 1 миллион долларов. Часть этих боеприпасов была уничтожена нашими артиллерией, авиацией. Часть из этих боеприпасов застряла и были сведения, что не рискуют как бы перевозить большими партиями. Есть определенный голод этих боеприпасов. Поэтому применяются не так часто. Подвезли, выстрелили, спрятали, ждут следующую поставку. Следующую поставку организовывают в автобусах, трамваях, эти ракеты везут", - заявил военный.

Ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.

Эти современные реактивные системы залпового огня уже изменили ход войны в Украине, заявляют в Минобороны.

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