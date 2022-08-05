Эти современные реактивные системы залпового огня уже изменили ход войны в Украине, заявляют в Минобороны.

По данным Минобороны Украины с помощью американских систем HIMARS, которые успели стать кошмаром для российской армии, украинские военные уже ликвидировали больше полусотни складов с боеприпасами.

Как говорится в сюжете проекта Freeдом, самыми эффективным оказались реактивные системы залпового огня HIMARS и M270.

Эти современные реактивные системы залпового огня уже изменили ход войны в Украине, заявляют в Минобороны. С помощью систем HIMARS ВСУ всегда бьют точно в цель по вражеским объектам. Один из последних высокоточных ударов пришелся по железнодорожному эшелону из более чем 40 вагонов. Он перевозил российскую технику из временно оккупированного Крыма в Херсонскую область. В результате живая сила превратилась в угольки, техника - в груды металлолома, a БК взлетел в воздух. Потери живой силы составили около 80 "двухсотых" и 200 "трехсотых". Также, по данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании РЖД.

Уже больше месяца украинские войска используют американские системы HIMARS. В Пентагоне похвалили украинских военных за умелое использование этих систем, при этом все они до сих пор в строю, вопреки утверждениям российской пропаганды.

По имеющимся данным, на данный момент на вооружении ВСУ есть уже 16 HIMARS, при этом поставки РСЗО из США продолжаются.

Ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: