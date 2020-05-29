"Ходить строго по орнаменту плитки": Галкин высмеял Путина и самоизоляцию (видео)

Галкин разыграл рабочую встречу Собянина и Путина.

Российский юморист Максим Галкин высмеял мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина.

Видео опубликовано на канале Галкина в YouTube.

Галкин разыграл рабочую встречу Собянина и Путина, во время которой мэр Москвы предлагает жесткие карантинные меры, а президент России их оценивает и вносит коррективы.

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«Сейчас главное для граждан - получить возможность выйти в скверы, парки и так далее», - якобы говорит Собянин. «Подождите, а куда именно «и так далее»»? - уточняет Путин. «На площади, например», - отвечает мэр. «А вот на площади, Сергей Семенович, как раз не надо», - якобы говорит президент РФ.

Также Галкин в роли Собянина сообщил Путину, что теперь, в условиях карантина, для москвичей «допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки». Кроме того, москвичам якобы разрешено «повеситься в парках», для того, чтобы «растянуть залежавшийся позвоночник, грыжи и разного рода протрузии».

Ну, и все это сделали, чтобы москвичи могли «дышать свежим воздухом». Правда, после правок Путина осталось «дышать свободно… через день». «Да, мы перекрываем иногда кислород некоторым, но не массам же еще пока», - подчеркнул Галкин в роли Путина.

Как сообщал УНИАН, деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 59 процентов граждан.

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