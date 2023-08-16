Россия не смогла мобилизовать свой оборонно-промышленный комплекс для надлежащей поддержки военных усилий в Украине, хотя продолжает щеголять "достижениями" в этой сфере.

14-20 августа в Москве проводят форум "Армия-2023". Как констатируют аналитики американского Института изучения войны (ISW), Кремль использует мероприятие для укрепления двусторонних отношений с другими государствами и с целью продемонстрировать себя как надежного и технологически развитого партнера.

В частности, высшее руководство РФ проводило встречи с официальными лицами Мьянмы, Пакистана, Камбоджи, Лаоса, Бангладеш и Джибути, презентовало несколько иранских беспилотников и рассказывало об интеграции искусственного интеллекта в российское оружие и системы управления.

Также российские власти щеголяли достижениями своего оборонно-промышленного комплекса, в целесообразности чего аналитики усомнились.

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"15 августа на Московской конференции по международной безопасности [министр обороны РФ Сергей] Шойгу заявил, что российская оборонно-промышленная база (ОПБ) в течение некоторого времени производила различное оружие, танки, бронетехнику и беспилотники, и утверждал, что возможности российского и советского оборудования превосходят возможности западного оборудования. Шойгу утверждал, что санкции Запада против России помогли увеличить отечественное производство военной техники за счет импортозамещения на предприятиях ОПБ, являющегося частью давнего (и неточного) нарратива Кремля, используемого с 2014 года, о том, что международные санкции укрепляют Россию. Шойгу утверждал, что, наоборот, украинские ресурсы и западные военные арсеналы почти полностью исчерпаны. Однако, по оценке ISW, Россия не смогла мобилизовать свою ОПБ для надлежащей поддержки военных усилий", – говорится в отчете.

На мероприятии диктатор Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также в духе российской пропаганды обвиняли страны Запада в создании нестабильности в Украине и других странах.

"Президент России Владимир Путин 15 августа на Московской конференции по международной безопасности повторил необоснованные заявления о том, что Запад ответственен за "разжигание конфликта" в Украине, ... в создании нестабильности в Африке, Латинской Америке, и Азии", – отмечают аналитики.

Заявления Шойгу на московском форуме - это надо знать

Во время х своего выступления на XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу опозорился, назвав новой целью путинской "СВО" в Украине освобождение российских военнослужащих из украинского плена.

Он также неоднократно солгал, рассказывая о применении кассетных боеприпасов российской армией.

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