На месте работают криминалисты.

Неизвестные забросали коктейлями Молотова военкомат в российском Омске.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

По словам источников, в здание военкомата Центрального округа на улице Пушкина в Омске бросили как минимум два коктейля Молотова.

По словам свидетелей, возле здания чувствуется сильный запах керосина, а на месте работают криминалисты.

СМИ сообщают, что в региональном управлении МВД на запрос журналистов сообщили, что "не комментируют" инцидент. В пресс-службе управления Следственного комитета по Омской области не ответили на звонки.

Напомним, это уже не первый случай, когда в военкоматы в разных городах страны бросают коктейли Молотова. В Череповце двое 16-летних подростков пытались бросить коктейли Молотова в окна военкомата. Их задержали и возбудили против них уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (статья 167 УК).

Также о поджоге военкоматов сообщали в Нижневартовске, Москве, Подмосковье, Воронеже, Мордовии, Свердловской и Ивановской областях.

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