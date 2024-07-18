В 2015 году Махнев в сети хвастался наградами из рук украинского ученого Михаила Згуровского и второго президента Украины Леонида Кучмы.

Дроны для армии РФ разрабатывает физик-ядерщик родом из Украины Александр Махнев. Он является выпускником Киевского политехнического института, а сейчас работает главным конструктором в "КБ Стратим".

Махнев сейчас он работает над одним из проектов Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в составе команды из России, пишет проект "Важные истории".

Александр Махнев жил в Луганске как минимум до 2014 года, а затем перебрался в Киев. В 2015 году он поступил в КПИ на программу "Радиоэлектронные аппараты". В 2015 году Махнев в сети хвастался наградами из рук украинского ученого Михаила Згуровского и второго президента Украины Леонида Кучмы.

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Впоследствии он продолжил обучение в магистратуре Московского физико-технического института (МФТИ). После этого Махнев начал работать в Институте ядерных исследований в Троицке под руководством Федора Губера. Последний участвовал в ряде международных экспериментов на объектах ЦЕРН в Швейцарии и на ускорителе частиц под Дармштадтом.

В апреле 2022 года Махнев впервые стал соавтором статьи в составе российской команды на женевском эксперименте ЦЕРН. Через несколько месяцев он присоединился к "КБ Стратим".

"Судя по сообщениям Махнева в одном из чатов любителей беспилотников, первые прототипы БПЛА инженеры бюро подготовили уже к ноябрю 2022 года. Но к серийному производству "Стратим" приступил весной 2023 года", - пишут журналисты.

Другие украинцы-предатели

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ опубликовали список из 12 инструкторов российской армии, которые тренируют мобилизованных. Перечень с персональными данными 151 "специалиста" прислал анонимный источник, который ранее поделился с журналистами переписками Дмитрия Рогозина.

Отмечается, что в перечне этих инструкторов обнаружили нескольких предателей Украины.

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