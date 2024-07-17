В общем Силы обороны поразили почти три десятка кораблей ЧФ России.

Представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук сказал, что украинские морские дроны стали одной из причин того, что россияне прячут свои корабли в пунктах базирования. Об этом Плетенчук рассказал во время брифинга.

По его словам, морские дроны имеют "прямо пропорциональное влияние" на поведение российской армии.

"И конечно, результаты мы все видели. Это и так называемый Крымский мост, это и десяток кораблей, которые пошли на дно, это и дистанционное минирование, это и поврежденные корабли. Кстати, многие из тех кораблей, которые находятся в строю, уже проходили ремонт после полученных повреждений. И два фрегата не стали исключением - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Поэтому вклад существенный одна из причин, почему враг прячет корабли в пункте базирования", - подчеркнул Плетенчук.

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По его словам, если подойти к нашим берегам враг не может, в первую очередь, благодаря работе береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС, то уже на дальних рубежах - в центральной и восточной части Черного моря, Керченском проливе - это уже и влияние дронов. Плетенчук добавил, что вместе с дронами имеет место работа и других составляющих Сил обороны Украины.

Плетенчук добавил, что тактика врага изменилась за несколько месяцев после назначения нового главы Черноморского флота РФ, а его предшественника, вероятно сняли именно из-за больших потерь в процентном значении кораблей и катеров.

"Они прибегли к нескольким тактическим решениям - заменили корабельную составляющую воздушной, фактически патрулирование осуществляется за счет самолетов и вертолетов, в том числе и безэкипажных дронов. Единственное, что они для этого используют периодически, - подводные лодки, которых остается в Черном море четыре единицы. Три из них являются носителями крылатых ракет, и по крайней мере две - постоянно могут выходить в море. Плюс еще одна подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет", - уточнил Плетенчук.

По его данным, по состоянию на сейчас, ВСУ поразили 28 единиц ЧФ РФ.

"Это с учетом уничтоженной подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая была поражена непосредственное в сухом доке. Но важным является фактор не только количественный, но и качественный показатель. Среди уничтоженных кораблей - три носителя крылатых ракет, подводная лодка и две самых новых - "Аскольд" и "Циклон", которые были уничтожены в Крыму. Это и фактически представители всех классов, начиная от флагмана, который был ракетным крейсером ("Москва" - УНИАН)", - рассказал Плетенчук.

Он добавил, речь идет также за поражение ракетных катеров и единиц, которые предназначены для переброски десанта и патрулирования, таких как "Раптор", "Серна", "Тунец".

Есть ли ядерное оружие в Крыму: ответ Плетенчука

Напомним, представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук уверяет, что нет никаких подтверждений нахождения сейчас в Крыму ядерного оружия россиян и объяснил, что противнику нет смысла "тянуть" его туда, потому что соответствующие ракеты способны лететь на очень большое расстояние.

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