В перечне есть предатели Украины 48-летний рядовой Вячеслав Москаленко и 64-летний Николай Клочко из Бахмута.

Опубликован список из 12 инструкторов российской армии, которые тренируют мобилизованных. Как пишет "Суспільне", перечень с персональными данными 151 "специалиста" прислал анонимный источник, который ранее поделился с журналистами переписками Дмитрия Рогозина.

"Мы верифицировали документ после исследования биографий части инструкторов. Их данные в списке оказались настоящими. Кроме того, нам удалось пообщаться с тремя из них. В разговоре они подтвердили, что обучают военных", - говорится в публикации.

Отмечается, что в перечне этих инструкторов обнаружили нескольких предателей Украины:

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"Бизнесмены, "атаманы", преступники, убежденные российские националисты, предатели Украины. Этих людей мы обнаружили в перечне тех, кого Россия называет военными специалистами и на кого возложила миссию обучать тысячи мобилизованных россиян. Они приобрели опыт в войнах в Афганистане, Чечне, Грузии, Молдове, Сирии и, наконец, в Украине".

12 инструкторов российской армии - список

48-летний рядовой Вячеслав Москаленко - предатель Украины Учит мобилизованных россиян работать с противотанковыми ракетными комплексами и станковыми противотанковыми гранатометами. Участвовал в "ЧВК Донбасс" (так в документе обозначают террористов, которые добровольно воевали на востоке Украины в 2014-2022 годах) и в вооруженном нападении российских войск на Мариуполь весной 2022 года.

64-летний Николай Клочко из Бахмута, проживает в Алуште. Ведет спокойную жизнь в курортном городке: увлекается туризмом, путешествует, но при этом работает на российскую армию.

43-летний Денис Дымченко - еще один предатель Украины родом из поселка Бриловка на Херсонщине. Сейчас это село оккупировано Россией.

61-летний полковник российской армии Виталий Максаков. Вероятно, тоже родом из Украины. Раньше у Виталия была украинская фамилия - Мирошниченко, которую он сменил в 2010-м. О нем писали как о "потомке казаков-пластунов из Ростова" и "атамане станицы Доломановской".

67-летний подполковник армии РФ Александр Степанов. Обучает мобилизованных россиян штурмовым действиям и освобождению заложников.

63-летний младший сержант Жанбулат Карабаев из российского курортного города Соль-Илецк. Учит российских военных закладывать мины, а также применять дроны и корректировать артиллерию.

68-летний полковник в отставке Анатолий Малолетко, также оказался украинцем.

27-летний рядовой Сергей Новичихин из города Георгиевска. Война в Украине - вторая для него, первой - в 2018 году, была в Сирии.

60-летний майор главного разведывательного управления СССР Павел Андреев. Обучает мобилизованных россиян общевойсковому бою, а также действиям разведывательных подразделений.

25-летний рядовой Артем Коршков. Воюет в Украине с 2022 года. Участвовал в наступлении на Харьковскую область.

48-летний старший сержант Игорь Зубарев из Краснодара. Проводит для российских мобилизованных инструктажи по тактической подготовке.

53-летний полковник Рустам Рахматов. Танкист. Мобилизованных россиян он обучает работе с советскими танками Т-64 и Т-72.

Мобилизация в России - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, до конца 2024 года - начала 2025-го в России могут объявить новую волну "частичной мобилизации".

Напоминалось, что в сентябре 2022 года Путин подписал указ о мобилизации 300 000 человек, что вызвало серьезные волнения в российском обществе. С тех пор Кремль пытается убеждать мужчин подписывать контракты. По оценкам минобороны Великобритании, страна-агрессор вербует около 30 000-40 000 солдат ежемесячно.

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