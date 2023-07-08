Фильм снимет польский режиссер Патрик Вега.

О президенте РФ Путине снимут политический триллер. Созданием фильма занимается польский режиссер Патрик Вега, работающий под псевдонимом Бесалил.

Он решил снять триллер о российском диктаторе и выпустить его для англоязычного рынка. Первый концептуальный трейлер фильма с украинскими субтитрами уже появился на YouTube.

"Путешествие вглубь головы российского диктатора", - поясняется концепция триллера.

Известно, что на роль Путина Бесалил ищет американского актера. На съемки фильма уже удалось собрать 12 миллионов долларов. Вероятно, триллер будут снимать в Польше, Литве и на Мальте.

Изначально планировалось, что фильм получит название "Вор в законе", впрочем впоследствии он получил название "Путин". Режиссер хочет показать связи диктатора с российской мафией. По словам Бесалила, который рассказывал об идее своего фильма изданию Hollywood Reporter, этот триллер станет художественным протестом против Путина и войны в Украине.

В фильме режиссер планирует показать персонажей настоящего и знаковые фигуры из русского и западного искусства, таких как художники Рублев и Караваджо. Бесалил объясняет, что хочет изобразить путь Путина, начиная с его политической карьеры мэра Петербурга. Он объединит "святых и демонов".

Фильм про Путина - трейлер

Когда именно выйдет фильм - пока не сообщается. Впрочем, в комментариях под концептуальным трейлером появилось немало отзывов. Одним идея нравится, другие же считают такие фильмы неуместными. Пользователи пишут:

"Хоть где-то я увижу, как мучается Путин"

"Когда хотел попасть на страницы истории, но его максимум - это фильм"

"Этот человек не заслуживает никакого фильма. Авторы не задумывались, что часто к таким героям у зрителей возникает сочувствие или даже симпатия? Есть сомнения в цели этой работы".

Напомним, ранее также появился тизер украинского фильма ужасов о войне с РФ.

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