Это очередной фейк РФ в рамках кампании информационного воздействия "Черная трансплантология", говорят в ЦПД.

Россия продолжает распространять фейки об Украине. После биолабораторий, боевых комаров и "грязных" бомб россияне принялись распространять чушь о якобы продаже органов украинцев.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. "Враг распространяет фейковое объявление о продаже органов "чистокровных украинцев" на черном рынке для европейцев. Как отмечается в объявлении, цена стартует от 5 тысяч евро, а на определенные органы по запросу возможна скидка 50%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на самом же деле это очередной фейк России в рамках кампании информационного воздействия "Черная трансплантология". ЦПД проанализировал ресурсы, где распространяется подобная информация, и пришел к выводу, что они были созданы с целью провокаций и дискредитации Украины.

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Фейки РФ об Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация при любом удобном поводе распространяет фейки о нашей стране. Делает это как в СМИ, так и на международных площадках. Одной из них является Совет Безопасности ООН. Так, постпред РФ Василий Небензя заявлял, что Украина готовит "грязную" бомбу. Он же является автором многих нелепых заявлений относительно боевых комаров, которых Украина якобы применяет в войне против РФ.

Но на этом фейки не завершаются. Похоже, в России не угасает безграничная вера в украинских ученых, ведь, если верить пропагандистам страны-агрессора, Украина якобы уничтожает посевные на Луганщине и в РФ с помощью "боевой саранчи".

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