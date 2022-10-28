Представитель РФ в ООН заявляет, что Украина имеет возможность создать опасное оружие на тех объектах, которые не будет проверять МАГАТЭ.

На закрытом заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя распространил фейк о создании "грязной бомбы" Украиной.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.

"Киев имеет возможность для создания "грязной бомбы" не только на тех двух объектах, где проведут проверки специалисты МАГАТЭ", — заявил Небензя.

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По его словам, Украина может создать опасное оружие, скрыв этот факт от мирового сообщества.

Также Россия распространяет утверждение, что игнорирование Штатами и Украиной запросов РФ о биолабораториях якобы подтверждает правдивость пропагандистских заявлений.

Эксперты ГПД добавили, что ответ на претензии по биолабораториям будет обязательно предоставлен. Однако для этого США нужны доказательства нарушения Вашингтоном Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсического оружия.

Российские фейки о "грязной бомбе"

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу в разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром заявил, что Украина якобы может применить "грязную бомбу". Это вызвало активную дискуссию в мире, ведь Украина и ее союзники утверждали, что это фейк, а российская пропаганда доказывала "правдивость" лживого утверждения.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в связи с ситуацией обратился к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с предложением отправить в Украину экспертов в связи с лживыми обвинениями России в разработке "грязной бомбы", на что Гросси согласился.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также прокомментировал ситуацию, назвав заявления РФ абсурдными. По его словам, Украина не стала бы вредить собственной территории, которую так рьяно отбивает у врага.

В то же время президент Владимир Зеленский добавил, что все хорошо понимают, "кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне".

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