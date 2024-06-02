Шойгу, Герасимов - оба были объектами жесткой критики Пригожина.

Российский диктатор Владимир Путин начал невиданную чистку руководства Министерства обороны. За последние недели он на практике воплотил то, к чему призывал ныне покойный руководитель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин, пишет CNN.

Аналитики, которые говорили с CNN, назвали Министерство обороны одним из самых коррумпированных в России. И именно борьбой с коррупцией российские государственные СМИ объясняют продолжающиеся отставки и аресты. Но аналитики говорят, что на самом деле здесь дело не в коррупции, а в попытках Путина найти стратегию победы в войне против Украины и в противостоянии Западу.

"Над этим потрясением нависает призрак Евгения Пригожина. Перед смертью он выражал ненависть к Шойгу и российскому генералу Валерию Герасимову с помощью ненормативной лексики, обвиняя их и министерство в коррупции и некомпетентности", - отмечает CNN.

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После кратковременного мятежа и последующей более чем загадочной смерти Пригожина Кремль пытался "держать подальше от общественности" вопрос неэффективности закупок оружия министерством и вообще неудачу с вторжением в Украину. Как отмечает CNN, Кремль хотел показать, что он не будет делать никаких выводов относительно Шойгу после вагнеровского мятежа, ведь это могло поставить под сомнение авторитет Путина в глазах российского народа.

"Путин, вероятно, ждал своего переизбрания российским народом в марте, прежде чем взяться за министерство обороны", - пишет CNN.

Однако эксперты объяснили американским журналистам, что в России коррупция на самом деле не считается чем-то плохим, поэтому чистки в Минобороны не имеют к ней отношения. Татьяна Становая, старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia, отметила, что в российской политике не существует чего-то правильного или неправильного - "имеют значение только интересы".

По мнению Становой, смена министра обороны произошла не потому, что Путин таки прислушался к жалобам покойного Пригожина на коррупцию в Минобороны, а потому что Путин хочет, чтобы министерство с его огромным бюджетом закупало оружие быстрее и экономнее.

Вместе с тем под вопросом остается начальник Генштаба Валерий Герасимов, которого Пригожин критиковал не менее рьяно, чем Сергея Шойгу. Эксперты предполагают, что его отставка тоже может состояться, но в отличие от Шойгу ему будет трудно подобрать подходящую должность, как это удалось сделать с теперь уже экс-министром.

Отставки и аресты в Минобороны РФ

Как писал УНИАН, в середине мая Путин внезапно уволил с должности министра обороны одного из ближайших и древнейших своих соратников Сергея Шойгу. За этим последовал ряд арестов и увольнений топовых генералов армии РФ. Как рассказали источники издания The Moscow Times, репрессии санкционировал лично Владимир Путин, и это будет большая "зачистка", в рамках которой будут арестованы сотни людей.

Британская The Guardian со ссылкой на инсайдеров пишет, что Путин спустил с цепи ФСБ, которая и взялась уничтожать руководство Минобороны. Теперь армия заметно ослабла, а спецслужбы усилились.

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