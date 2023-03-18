По его словам, надо действовать именно сейчас, когда турки оправляются от последствий землетрясений.

Опальный депутат Госдумы РФ Семен Багдасаров сошел с ума и предложил оккупировать часть Турции, пока та не очнулась от сокрушительных землетрясений.

В эфире пропагандистской программы Соловьев Live Багдасаров призвал воспользоваться кризисом, сложившимся в Турции вследствие землетрясения, и "вернуть" Константинополь.

По его сценарию, Турцию необходимо "изгнать" из Средней Азии, расколоть ее влияние в Украине, "изгнать" с Южного Кавказа и поднять определенные силы в самой Турции для того, чтобы "поставить" крест над храмом Айа-София и петь молитвы на арамейском и русском языках.

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"Да, давайте же воспользуемся кризисом... Этот кризис должен стать крахом и присоединением к нам наших территорий", - заявил сумасшедший Багдасаров.

Катаклизмы в Турции

В феврале на юго-востоке Турции произошло несколько сильных землетрясений, повлекшие многотысячные жертвы и колоссальные разрушения. Жилые дома складывались, как карточные домики, в результате чего, по последним данным, число жертв землетрясения в Турции приближается к 50 тысячам.

С тех пор в Турции регулярно происходят афтершоки и ощутимые землетрясения. Однако после несчастий Турцию еще и накрыла небывалое наводнение. В результате проливных дождей затоплены дома и больницы, а детей отправили на вынужденные каникулы.

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