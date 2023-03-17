При этом турецкий президент отметил, что к заявке Швеции положительного отношения нет.

Парламент Турции начнет утверждение заявки Финляндии на вступление в НАТО.

Такой анонс сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу. Он отметил, что заявку Финляндии на вступление в НАТО турецкий парламент утвердит до выборов, намеченных на май.

По его словам, Финляндия предприняла "конкретные шаги", чтобы ответить на вопросы Анкары в сфере безопасности. Как пояснил турецкий лидер, решение о раздельном рассмотрении заявок Швеции и Финляндии в НАТО вознико из-за "отсутствия в Финляндии пособников террористов, чего не скажешь о Швеции".

Видео дня

"Финляндия в НАТО внесет вклад в глобальную безопасность и стабильность", - высказал мнение Эрдоган.

Турция и заявка Швеции

Также Эрдоган прокомментировал ситуацию с заявкой Швеции. Он заявил, что "Анкара передала Стокгольму список из 120 террористов и без их выдачи, позитивного отношения к шведской заявке не будет. Борьба с терроризмом – "красная линия" для Турции", - объяслин ситуацию Эрдоган.

Заявка Швеции и Финляндии на вступение в НАТО

Эти две скандинавские страны подали заявку в НАТО сообща из-за нападения РФ на Украину. Это событие заставило власти стран изменить своему многолетнему нейтральному статусу.

Однако, хотя, Швеции и Финляндии пророчили быстрое вступление в Альянс, на деле они столкнулись с сопротивлением Турции и Венгрии.

Вас также могут заинтересовать новости: