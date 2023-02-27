Власти призывают население находиться в отдалении от пострадавших зданий.

В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6 балла. Зафиксированы новые разрушения и жертвы среди населения. Об этом пишет турецкое государственное информагентство "Анадолу".

Мощные подземные толчки ощущались в понедельник около 12:04 в провинции Малатья. Сообщается об обрушении как минимум 25 зданий, погиб 1 человек, 69 получили ранения.

В зоне бедствия работают спасатели. Местное управление по чрезвычайным ситуациям призывает население находиться в отдалении от пострадавших зданий.

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Февральское землетрясение в Турции и Сирии

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой свыше 7, что вызвало значительные разрушения в населенных пунктах 10 провинций. Также пострадали смежные районы соседней Сирии.

Для участия в спасательной операции в Турцию были направлены спасательные бригады из сотни стран, в том числе из Украины.

Министр охраны окружающей среды Турции Мурат Курум сообщил, что во время землетрясения в регионе разрушены или сильно повреждены почти 25 тыс. зданий из более 170 тысяч

25 февраля стало известно, что число жертв землетрясений в Турции и Сирии совокупно превысило 50 тысяч человек.

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