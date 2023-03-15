Часть страны после проливных дождей буквально ушла под воду.

На юго-востоке Турции после разрушительных землетрясений новая напасть - страну накрыло мощное наводнение. В результате проливных дождей затоплены дома и больницы, а детей отправили на вынужденные каникулы. Об этом сообщает издание Haber.

Как сообщается, в городе Шанлыурфа затопило отделение интенсивной терапии, жилые дома и машины. 6 человек, в том числе команда пожарных, попали в паводковые воды. Водолазы ведут поисково-спасательные работы. На данный момент подтверждена гибель четырех человек, среди которых двое пожарных.

Синоптики тем временем предупреждают, что завтра проливные дожди в регионе продолжатся.

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Землетрясение в Турции - последние данные

6 февраля на юго-востоке Турции произошло несколько сильных землетрясений, которые повлекли за собой многотысячные жертвы и колоссальные разрушения.

В пострадавших районах жилые дома складывались, как карточные домики, в результате чего, по последним данным, число жертв землетрясения в Турции приближается к 50 тысячам.

Подземные толчки также всколыхнули соседнюю Сирию, где жертвами землетрясения стали около 6 тысяч человек.

С тех пор в Турции регулярно происходят афтершоки и ощутимые землетрясения.

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