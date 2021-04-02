Стриженова, обсуждая Украину и оккупацию Крыма, вдруг упала со сцены и сломала руку.

Ведущая российского "Первого канала" Екатерина Стриженова, которая сломала руку в прямом эфире после слов об Украине, оценила мгновенную карму.

Об этом она написала в Instagram.

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"Посмотреть на себя со стороны решила только сегодня (1 апреля – ред.), уж очень дорого мне это обошлось. Некоторые говорят: так тебе и надо. Наверное! Вот лежу в больнице и думаю: за что мне все это", – призналась Стриженова.

Что случилось

В конце марта в эфире "Время покажет" Стриженова, обсуждая Украину и оккупацию Крыма, вдруг упала со сцены и сломала руку.

В комментариях пользователи сразу заявили о "мгновенной карме", что "время показало". Позже гневные комментарии посыпались на странице ведущей в Instagram: "Это было феерическое падение", "Смеялась с 80-летнего Байдена, а сама в 50 лет рухнула", "Ждем других падений в прямом эфире". Россияне не жалели пропагандисту и припомнили ей все распространенные фейки.

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Автор: Яна Ставская