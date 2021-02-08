Еще один дворец Путина нашли в оккупированном Крыму, рядом с поселком Олива.
Читайте также"Архитектура презрения к людям": немецкий эксперт прокомментировал эстетику дворца ПутинаОб этом говорится в сюжете Крым.Реалии ТВ.
Отмечается, что президент РФ Владимир Путин занимает сразу две государственные дачи.
«Летняя дача скрыта за двумя заборами. Первый – высотой в шесть метров, весь в камерах видеонаблюдения. Забор перегородил вид на Черное море с Южнобережного шоссе (Ялтинской трассы)… На территории дач стоит башня-глушилка, которая не дает подняться дронам», – говорится в сюжете.
По информации журналистов, Путину есть что скрывать: несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, крытый татами и строящийся ледовый дворец.
А по соседству с Путиным на оккупированном полуострове разместились российский экс-премьер Дмитрий Медведев и глава ФСБ Александр Бортников.
Вас также могут заинтересовать новости
- Путин впервые объяснился за "аквадискотеку" и "склад грязи"
- Кремль отказался раскрыть владельцев дворца из расследования Навального
- Дворец Путина из фильма Навального построили в Minecraft (видео)
- Фильм Навального о дворце Путина набрал более 100 миллионов просмотров на YouTube
- Пропагандисты РФ выложили видео из дворца Путина на начальном этапе строительства и доказывают, что Навальный соврал (видео)
- Российского олигарха, построившего крымский мост, "назначили" владельцем путинского дворца в Геленджике (видео)
- New York Times: Оккупация Крыма больше не защищает Путина от протестов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram