Отмечается, что Путин занимает сразу две государственные дачи.

Еще один дворец Путина нашли в оккупированном Крыму, рядом с поселком Олива.

Читайте также"Архитектура презрения к людям": немецкий эксперт прокомментировал эстетику дворца ПутинаОб этом говорится в сюжете Крым.Реалии ТВ.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин занимает сразу две государственные дачи.

«Летняя дача скрыта за двумя заборами. Первый – высотой в шесть метров, весь в камерах видеонаблюдения. Забор перегородил вид на Черное море с Южнобережного шоссе (Ялтинской трассы)… На территории дач стоит башня-глушилка, которая не дает подняться дронам», – говорится в сюжете.

По информации журналистов, Путину есть что скрывать: несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, крытый татами и строящийся ледовый дворец.

А по соседству с Путиным на оккупированном полуострове разместились российский экс-премьер Дмитрий Медведев и глава ФСБ Александр Бортников.

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Автор: УНИАН