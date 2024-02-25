Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что критик Кремля Алексей Навальный умер природной смертью от отрыва тромба.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Буданов сообщил журналистам. В частности, у него спросили, известно ли ГУР, как убили Навального.
"Я вас могу разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это то, что мы знаем", - сказал Буданов.
Он сказал, что эта информация взята не из интернета. По его словам, это естественная смерть.
Смерть Алексея Навального - что известно
Как сообщал УНИАН, 16 февраля 2024 года стало известно, что российский оппозиционер и политзаключенный Кремля Алексей Навальный умер в колонии Ямало-Ненецкого округа РФ.
Западные политики сразу заявили, что Навальный был убит режимом президента РФ Владимира Путина.