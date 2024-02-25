По словам Буданова, эта информация более-менее подтверждена.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что критик Кремля Алексей Навальный умер природной смертью от отрыва тромба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Буданов сообщил журналистам. В частности, у него спросили, известно ли ГУР, как убили Навального.

"Я вас могу разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это то, что мы знаем", - сказал Буданов.

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Он сказал, что эта информация взята не из интернета. По его словам, это естественная смерть.

Смерть Алексея Навального - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 февраля 2024 года стало известно, что российский оппозиционер и политзаключенный Кремля Алексей Навальный умер в колонии Ямало-Ненецкого округа РФ.

Западные политики сразу заявили, что Навальный был убит режимом президента РФ Владимира Путина.

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