Девушка рассказала, что познакомилась с мужчинами в кафе, где они вместе распили спиртное.

В Москве задержали двух мужчин, изнасиловавших у себя дома россиянку.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Девушка рассказала, что познакомилась с ними в кафе, где они вместе распили спиртное. Затем мужчины заказали одно такси на всех, чтобы добраться домой.

Насильников задержали и обвинили по пунктам "а" частей 2 статьи 131 ("Изнасилование, совершенное группой лиц") и статьи 132 ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц").

Следствие намерено заключить их под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.

Читайте такжеВ России уволили спасателя-гея после череды изнасилований "за позор чести мундира"

Напомним, в России участкового подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Инцидент произошел 25 сентября. Вечером девочка обратилась к патрульным за помощью. Она сказала, что двое мужчин совершили в отношении ее насильственные действия.

Полицейские задержали двоих подозреваемых. Один из них - помощник машиниста 1980 года рождения. Мужчина ранее был судим за кражу, разбой, угрозу убийством и убийство. Второй - участковый уполномоченный 1988 года рождения, поступивший на службу в мае 2020 года.

Автор: Виолетта Орлова