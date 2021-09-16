По данным российского оборонного ведомства, воинские подразделения и соединения ОТРК Западного военного округа приступили к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

Российские войска покидают Беларусь после совместных учений "Запад 2021".

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Российские войска, участвовавшие в совместных учениях, начали возвращаться на места постоянной дислокации в Российской Федерации. В Беларуси маневры проходили, в основном, на полигонах в Брестской области вблизи границы с Польшей и Украиной", - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, воинские подразделения и соединения оперативно-тактических ракетных комплексов гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа приступили к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

"Ракетчики совершают марш комбинированным способом по дорогам федерального значения и железной дороге на расстояние более 1000 километров в Курскую область и приступят к подготовке и переводу вооружения и военной техники на сезонное обслуживание", - добавили в ведомстве.Читайте также"Вы не одиноки": президент Германии обратился к странам Балтии из-за угроз со стороны РФ и Беларуси

По официальным данным российского ведомства, в маневрах были задействованы около 200 тыс. человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения РФ и Беларуси "Запад-2021" проводились с 10 по 16 сентября.

По информации российского Минобороны, практические действия войск стартовали одновременно на девяти полигонах на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Республике Беларусь.

Автор: Тамара Отовская