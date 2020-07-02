В России мать десяти детей взяла кредит, чтоб попасть на концерт Киркорова

По данным издания, женщина проживает с восьмью из своих детей в двухкомнатной квартире.

В российском Новосибирске мать десяти детей довела семью до нищеты, взяв кредит, чтобы попасть на заветный концерт эстрадного певца Филиппа Киркорова.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По данным издания, женщина проживает с восьмью из своих детей в двухкомнатной квартире, в то время как двое старших дочерей хотят лишить ее родительских прав. Они утверждают, что женщина плохо смотрит за своими от отпрысками.

По словам одной из дочерей, четыре года назад в Новосибирске был концерт Филиппа Киркорова, и женщина взяла кредит, чтобы попасть на выступление и подарить артисту торт.

«Он ее кумир. У нее малыши голодные, а она по концертам ходит, Филиппа кормит! Это вообще нормально?» - возмутилась дочь.

В управлении МВД по Новосибирской области рассказали, что семья уже четыре года состоит на учете. Дети часто попадали в больницу, а врачи обратились в полицию, потому что мать якобы плохо лечила их. В МВД уточнили, что женщину привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. При этом она не имеет пристрастия к алкоголю или наркотикам.

Как сообщал УНИАН, в одном из домов Элисты в российской Калмыкии нашли троих детей с множественными ножевыми ранениями и тело их 35-летней матери.

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