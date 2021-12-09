Мужчина поджег мусор, который должна была убрать женщина.

В РФ завхоз одной из школ Владикавказа устроил пожар и подверг опасности около 500 детей из мести к уборщице. Мужчина решил проучить женщину, которая не убрала мусор под лестницей. Детей спасали из задымленной школы прямо из окон.

По информации российских правоохранителей, ущерб от пожара составил более 500 тысяч рублей (около 200 тысяч гривень).

Так, 3 декабря 57-летний мужчина, который работает в одной из школ российского города завхозом, захотел проучить уборщицу. Он был зол на женщину из-за того, что она якобы несколько раз не убирала мусор под лестницей. Поэтому он поджег этот мусор, в результате чего начался пожар.

Читайте такжеПенсионерка до смерти избила 91-летнего мужа из-за ревности (видео)Завхоз признает, что понимал все риски и осознавал, что из-за пожара могут пострадать дети. Но почему-то он все равно решил устроить поджог. Школьников эвакуировали спасатели. Детей доставали прямо из окон.

Теперь против мстителя, который поставил под угрозу жизни детей из-за желания проучить уборщицу, возбудили уголовное дело. Ущерб от его действий уже подсчитали, мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном любители поджогов из РФ. Мужчина сдал батареи на металл и развел костер в квартире, чтобы согреться, трубы житель многоэтажки спилил еще летом. В итоге, когда замерз, чуть не сжег дом.

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Автор: Виолетта Орлова