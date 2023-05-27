Ради военных не захотели снимать пассажиров с рейсов.

Российские власти потребовали от местных авиакомпаний, страдающих от нехватки самолетов, деталей для них и персонала, сделать поблажки для военных, участвовавших в войне против Украины. Но те отказались чтить "героев".

Как пишет Baza, Росавиация собрала представителей самых крупных авиакомпаний страны ("Аэрофлот", S7, Utair, "Уральские авиалинии" и других) и попросила в случаях, если военным не хватает места в самолете, снимать с рейсов гражданских и отдавать им их места.

Авиакомпании заявили, что таких поблажек для российских "героев" делать не станут. В частности, поскольку законных оснований для этого нет.

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В итоге стороны договорились о том, что для россиян, которые возвращаются с войны и направляются к месту службы или в отпуск, будут бронировать по пять мест в самолетах, и только если они не пригодятся, будут выставлять их на продажу за 12 часов до вылета.

Крах гражданской авиации в России

На фоне введенных против россиян за агрессию против Украины санкций в России возник дефицит самолетов и запчастей для них. В 2022 году российские авиакомпании совершили две тысячи рейсов на самолетах с деталями и компонентами, срок годности которых истек. Из-за нехватки деталей российским авиакомпаниям запретили письменно фиксировать неисправности самолетов.

Из-за нехватки деталей россияне были вынуждены разбирать самолеты на запчасти, чтобы другие воздушные судна оставались в эксплуатации.

Частично исправить проблему помогли поставки деталей по схемам для обхода санкций.

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