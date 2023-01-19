Один из "единороссов" заявил, что эта услуга сейчас самая популярная в Украине.

В РФ не устают выдавать бессмысленные фейки об Украине. На этот раз депутат Госдумы от "Единой России" Вячеслав Никонов заявил, что "денацификация" в Украине идет по плану, потому что самый популярный сервис у нас - это удаление татуировок со свастикой.

На бред россиянина обратил внимание украинский журналист Денис Казанский, опубликовавший фрагмент его заявлений.

"Что касается "денацификации": сейчас, говорят, один из самых популярных видов сервиса в Украине - это выведение свастики. Для выезда в Европу, для участия в боевых действиях. Они понимают, что нацизм для них становится ущербным и плохим. Процесс "денацификации" идет достаточно успешно", - заявил Никонов.

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Журналист иронично заявил, что "раньше каждый украинец имел татуировку со свастикой, но благодаря России теперь этого больше не будет".

"Вот такой дичью путинские холуи вполне серьезно оправдывают свое преступное вторжение в Украину и массовое истребление мирного населения. А потом в один они просто объявят, что спецоперация закончена, потому что мы все удалили татуировки со свастиками, и все цели достигнуты. И на самом деле дегенераты в это поверят и будут радостно славить Путина за блестящую победу над нацизмом", - прокомментировал Казанский.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину. Власти РФ заявляли, что цель "спецоперации" (именно так они называют войну) - "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

Киев поддержали вооружением и техникой ряд западных государств, и в Москве не раз заявляли, что россияне "воюют с НАТО".

В последнее время в РФ оживленно говорят о переговорах, но украинские власти отказываются. Киев считает, что захватчики могут использовать переговорный процесс для подготовки к новым агрессивным действиям.

Кроме того, российские власти не хотят вести переговоры о судьбе уже оккупированных территорий Украины. Украинская же сторона сочтет победой в войне с РФ лишь освобождение всей своей земли, в том числе части Донбасса и Крыма.

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