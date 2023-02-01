Негативная тенденция с сокращением населения наблюдается пятый год подряд, демографы говорят, что из-за мобилизации ситуация станет хуже.

В Российской Федерации констатировали усугубление демографической катастрофы на фоне новой статистики о сокращении населения и частичной мобилизации.

Согласно данным Росстата, численность граждан РФ сократилась еще на 566 тысяч человек. Негативная тенденция в отношении сокращения количества россиян наблюдается пятый год подряд.

Так, по состоянию на 1 января 2023 года в РФ проживали 146,424 млн человек, без учета населения на временно оккупированных территориях Украины, тогда как в аналогичный период 2022 года фиксировалось 146,98 млн человек.

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По данным издания The Moscow Times, такой негативный результат связан со спадом рождаемости внутри РФ. Этот показатель в относительном измерении стал минимальным с 2001 года, а в абсолютном снизился на 7% - до 1,197 млн детей за январь-ноябрь.

Как прокомментировал российский демограф Института Гайдара Игорь Ефремов, сокращение населения РФ непосредственно связано с мобилизацией. В дальнейшем, ситуация станет еще хуже.

"Основной удар по уровню рождаемости будет непрямым, поскольку горизонт планирования большинства семей будет полностью уничтожен. И эффект будет тем сильнее, чем дольше продлится мобилизация", - отметил он.

Мобилизация в РФ - основные события

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил якобы частичную мобилизацию в России. Однако повестки в армию стали получать не только военнослужащие в запасе, но и обычные россияне.

В середине декабря главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный предупредил, что Москва может мобилизировать еще порядка 200 военных на фоне новой призывной кампании. Он не исключил повторного наступления на Киев.

Недавно стало известно, что российские оккупанты в ближайшее время завершат обучение свежемобилизованных, вероятно, их отправят в Луганскую область.

Тем временем родственники мобилизованных массово пытаются достучаться к российскому руководству с жалобами о том, что оккупантов бросают на первую линию фронта недостаточно подготовленными. Также у них завелись вши и началась чесотка.

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