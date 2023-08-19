Он заявил, что Запад устанет от "чужой войны" в Украине и будет умолять о замораживании конфликта.

Опальный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал новую порцию бреда об Украине и западе.

В своем Телеграм-канале Медведев заявил, что "поражение Запада на украинском направлении неизбежно".

"Пусть их вожаки, забывшие о своих собственных гражданах, кричат наперебой, что они будут поддерживать огрызки независимой (Украины - УНИАН) оружием и деньгами столько, сколько нужно. Будут готовить солдат для киевского мясокомбината, восстанавливать руины умирающей экономики бандеровского режима. Будут сохранять безумные санкции против России. Это не поможет", - написала опальная "замена Путина".

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По убеждению Медведева, одержать победу над Россией и Западом не удастся, поскольку это "чужая война, в которой гибнут чужие им люди". Запад никогда не начнет слишком вредить своим интересам, "как бы он ни причитал об этом на своих саммитах и в ООН". Медведев "предсказывает", что эта "чужая война рано или поздно станет скучной, затратной и неактуальной".

"А для нас это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Либо они, либо мы. Пройдет некоторое время. Западная власть сменится, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта. Выдохнется любое контрнаступление. Отпоют погибших, залижут раны. Но мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути Украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла. Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта "мерзость" никогда, ни при каких условиях не могла возродиться", - заявил Медведев.

Скандальный политик заявил, что Россия даже готова работать над этим "десятилетиями". "У нас нет выбора: либо мы уничтожим их враждебный политический режим, либо коллективный Запад, в конце концов, раздерет Россию. И погибнет в этом случае вместе с нами. Этого никому не нужно. Поэтому только так - полная утилизация государственной машины и абсолютные гарантии лояльности на будущее. Их может дать только контроль России за всем, что происходит и будет происходить на территории бывшего бандеровского государства. И мы его добьёмся", - добавил кремлевский шут.

Другие заявления Медведева

Дмитрий Медведев - известный шут Кремля. 30 июля он заявил, что России "пришлось бы" пойти на использование ядерного оружия, если бы наступление Украины удалось и она освободила захваченные Россией территории.

Медведев не впервые прямо угрожает применить ядерное оружие. Например, в марте он "предостерегал" Украину от попыток деоккупировать Крым. Позже он заявлял, что перспектива ядерной войны растет с каждым днем.

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