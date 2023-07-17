По данным аналитиков, сообщения об увольнениях и арестах командиров, управляющих боевыми частями и формированиями, связаны со случаями неповиновения

Министерство обороны России начало увольнять командиров из некоторых наиболее боеспособных частей и соединений российской армии и, похоже, ускоряет эти усилия.

Как говорится в отчете Института изучения войны, недавнее увольнение командующего 58-й общевойсковой армией генерал-полковника Ивана Попова и уведомление об увольнении командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова привели к дальнейшим обсуждениям других недавних увольнений и арестов

В частности, российские источники сообщают, что в начале июля российское военное командование уволило командира 7-й дивизии ВДВ генерал-майора Александра Корнева. Также утверждалось, что российские власти арестовали командующего 90-й танковой дивизией (СВО) генерал-майора Рамиля Ибатуллина, а также двух его заместителей. Один из военкоров предположил, что российское военное командование также планирует уволить командира 31-й бригады ВДВ, которым, как сообщается, является полковник Сергей Карасев. Российские источники также предположили, что Минобороны России может готовиться к аресту командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского.

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"ISW не нашло подтверждения увольнния Селиверстова и Корнева, ни ареста Ибатуллина, хотя эти заявления похожи на предыдущие заявления об изменениях командования, которые подтвердились", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, эти соединения и части ведут оборонительные и наступательные действия на ключевых участках фронта в Украине.

"Сообщения об увольнениях и арестах командиров, управляющих боевыми частями и формированиями, похоже, связаны со случаями неповиновения", - говорится в отчете ISW.

При этом отмечается, что неповиновение среди командиров распространяется на некоторых их солдат. При этом аналитики отмечают, что хроническое игнорирование Кремлем российского командования, вероятно, мешает Шойгу и Герасимову в их попытках подавить неповиновение и установить полный контроль над российской армией в Украине.

Усиление динамики неповиновения среди российских командиров в Украине также может побудить других командиров к более откровенному противостоянию российскому военному руководству, указывают аналитики.

"Очевидный кризис в российском командовании и соответствующие моральные последствия, которые он может повлечь, вероятно, ухудшат российские возможности проводить тактические наступательные операции, которые имеют решающее значение для российской эластической обороны на юге Украины", - отмечают в ISW.

Чистки в российской армии - что известно

После неудачного бунта Евгения Пригожина в России обострилась грызня между военным руководством. что привело к чисткам в армии.

В частности, недавно стало известно, что командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова отстранили от должности по результатам доклада начальнику ГШ Валерию Герасимову.

Также из медиапространства исчез русский генерал Сергей Суровикин, в сети сообщают, что он находится в Москве в следственном изоляторе "Лефортово".

Кроме того, в РФ увольняют топ-генералов разведки из-за мятежа "Вагнера", а также были уволены или отстранены около 15 российских офицеров.

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