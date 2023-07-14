Российская оборона на южном направлении слаба.

На этой неделе Кремль "обезглавил" 58-ую общевойсковую армию, которая участвует в боях за Запорожскую область Украины. Перебои в работе командования, наблюдающего за оборонительными операциями на юге, скорее всего, окажут немедленное, но незначительное влияние на российские силы, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Внезапные выпады генерала-майора Ивана Попова, критика командования и признания проблем с обеспечением и высоких потерь, "могут временно подорвать российское командование и контроль в этих районах, ухудшить боевой дух россиян, учитывая широкую поддержку генерала среди российских военнослужащих", пишут аналитики.

Увольнение Попова и поступающие сообщения о жалобах на отсутствие ротации войск, по словам экспертов, еще раз подтверждают, что российская оборона в Украине слаба.

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"Жалоба Попова на российские потери в результате артиллерийского огня, вероятно, указывает на то, что российские силы нуждаются в ротациях и подкреплениях для поддержания своей обороны в западной части Запорожской области. Нехватка резервов у России, вероятно, не позволила Герасимову серьезно рассмотреть заявления Попова. А увольнение Попова еще раз продемонстрировало, что российские силы не могут проводить ротацию сил. Очевидное отсутствие ротации войск на театре военных действий предполагает, что российским силам придется полагаться на существующие и уже деградировавшие силы в случае любого прорыва Украины", – говорится в отчете ISW.

Аналитики также предполагают, что Попова отстранили, пытаясь оградить российского диктатора Владимира Путина от нежелательной критики.

"ISW ранее отмечала, что Путин игнорировал жалобы российских официальных лиц, выступавших от имени российских военнослужащих, — вероятно, чтобы дистанцироваться от российских военных неудач. … Путин, возможно, поручил Герасимову предотвращать и разрешать подобные компрометирующие ситуации до того, как эти инциденты дойдут до Кремля", – считают эксперты.

Чистки в армии РФ - что нужно знать

В России продолжается грызня среди генералов, обострившаяся после неудавшегося бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина, и чистки в армии.

На этой неделе стало известно, что командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова отстранили от должности после доклада начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову. Сам командующий 58-й армией страны-агрессора утверждает, что причиной стало то, что он доложил начальству о сложной ситуации в Запорожской области, в боях за которую принимает участие армия.

Кроме того, после мятежа были уволены или отстранены около 15 российских офицеров, еще 13 - задерживали для допросов.

В частности, из публичного пространства изчез российский генерал Сергей Суровикин. Британская разведка считает, что его окончательно устранили после мятежа Пригожина. Ранее появлялась информация о том, что его задержали и закрыли в СИЗО. После допроса его якобы отпустили, однако дома он не появлялся.

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