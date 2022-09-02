В алтайском федеральном бункере праздновали смерть Горбачева. Дугин и Соловьев увлеченно обжигали в камине нетленное тело светлого человечка Даши Дугиной, новый путинский фаворит, будущий министр так называемой обороны Золотов в меру своего воображения наслаждался милостями Верховного правителя, энергично обмахиваясь березовым веником в дымящемся тазу с проститутками, а обиженный Шойгу бродил с бубном вокруг поломанного иранского беспилотника, визгливо взывая к духам предков с требованием ремонта. Вернувшийся от калининградских школьников Путин впервые за последние полгода был в приподнятом настроении по случаю восьмого взятия населенного пункта Пески.

Медведев расстегнул штаны и, приложив к ним лупу, снова показал

- Резиновая мояяя, с ветром обрученнаяяяя, светом озареннаяяяя! - пел Путин. - Зачем мне теперь заря?! Попы падают в моря! Разрывая якоряяя, прочь летит душа мояяя!

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- Это вы про что поете, Владим Владимыч? - вежливо поинтересовался Медведев, пытаясь тайком показать одной из проституток Золотова, но безуспешно. - Случайно не про трудолюбие?

- Совершенно не про трудолюбие, - заверил его Путин, расплываясь в мечтательной улыбке. - Скорее, как раз наоборот.

- Это песня Киркорова, а он молдаван, - заметил Лавров с легким укором. - Мало того что евреи Гитлера нашего распяли, так еще и эти фет-фрумосы сраные расизмом русское население загнобили. Надо бы им показать, где раки зимуют.

Медведев расстегнул штаны и, приложив к ним лупу, снова показал. К сожалению, проститутка опять ничего не смогла рассмотреть и только недоумевающе пожала плечами.

- Да чтоб тебя! - выругался Медведев, снял штаны совсем и подбежал к тазу с проститутками вплотную. - Вот же, вот! Никто не хочет вострубить, девчонки? Первый ангел, между прочим, уже вострубил!

- П#здуй отсюда, Вострубил, - недовольно буркнул Золотов и больно хлестнул Медведева веником по вострубилке. Медведев взвизгнул и стремительно бросился на карачках в сторону камина.

- Резиновая попа как рассвет, признаний безыскусных чистый свет, - меланхолично пропел Путин, рассматривая Дмитрия с тыла. - Резиновая попа раз в году приносит счастье и беду.

- Пророчит, - пророкотал Дугин, поливая молодое свежее тело дочки жидкостью для растопки мангалов. - Пророчит счастье, и беду, и невиданную мощь русского мира по всей Вселенн... Да лежи ты спокойно, отродье сатанинское!

Шойгу закусил губу и стал бить в бубен так громко, что за этим грохотом собравшиеся не услышали, как он перестал просить духов отремонтировать иранский беспилотник

- Как же мне, папенька, лежать спокойно, когда вы меня сегодня уже в третий раз сжигаете! - пожаловалась Даша, отплевываясь. - Я виноватая, что ли, что в гробу после взрыва как живая лежала?!

- Молчи, тварь, - набожно сказал Дугин и чиркнул зажигалкой. Даша вспыхнула, как факел, и задергалась, но папеньку ослушаться не решилась.

- Видите ли, Даша, - строго сказал Соловьев, вороша горящий труп бриллиантовой кочергой - единственной вещью, которую ему удалось спасти с конфискованной русофобами дачи на озере Комо, - мы величайшая страна. Не потому что мы живем лучше всех, нет, а потому, что у нас есть величайшее предназначение - мы воюем на стороне добра. Мы встаем и закрываем своими телами... Ну, короче, русский человек всегда готов умереть за высшую цель, когда родина скажет "надо".

- Да, да! - провыла Даша в экстазе. - Еще, еще!

- Да куда тебе еще, геена огненная, просто сдохни уже и все! - крикнул Дугин, выхватил из рук Соловьева кочергу и попытался вогнать ее Даше в сердце, но поскользнулся, подпалил бороду, закричал от страха и кинулся было прочь от мангала, но споткнулся о стоявшего сзади на карачках Медведева и упал головой в таз Золотова.

- Всех у#бу, - рассудительно сказал Золотов, крепко схватил Дугина за загривок, погрузил его голову поглубже в воду и не отпускал, пока великий философ не захлебнулся. - Ну вот, одного у#бал.

- Браво! - зааплодировал Путин. - А Пески возьмешь?

- А чего ж не взять, нах, - пожал плечами Золотов. - Их уже, биомать, и Кадыров, нах, три раза брал, нах, и Пушилин, нах, брал, и даже этот чукча, пилять, брал, как его, нах, лопата эта с глазами тупорылая, ну как же его, нах...

Тем временем Даша догорела, и огонь в камине погас

Шойгу закусил губу и стал бить в бубен так громко, что за этим грохотом собравшиеся не услышали, как он перестал просить духов отремонтировать иранский беспилотник, тем более что они все равно не знали как, а принялся вполголоса подбивать их на нечто совершенно иное. При этом он указывал духам глазами на раздухарившегося Золотова.

Тем временем Даша догорела, и огонь в камине погас.

- ...издец блянах! - закончил Золотов важно. - Нах.

- А я бы не стал торопиться, - рассудительно сказал Соловьев, наблюдая за тем, как обугленный скелет Маши Дугиной стремительно обрастает девственной кожей, регенерируя обратно в светлого человечка. - Вы видите, как быстро идет процесс омоложения? А что если взять жизненные соки этой милой отзывчивой девушки и как-то впрыснуть их Владим Владимычу? Ведь, по большому счету, это и есть высшая цель героической смерти русского человека! Таким образом, сам Владим Владимыч становится бессмертным.

В тот же миг Шойгу трахнул бубен, и духи предков унесли Золотова вместе с тазом и проститутками

Все, кроме Золотова, посмотрели на него с нескрываемым ужасом. Золотов не въехал.

- А ты молодец, Соловьев, - похвалил его Путин, - трудолюбивый. А трудолюбие, скажу я вам, это не только резиновая попа...

Соловьев зарделся от удовольствия.

- Но и резиновый рот! - радостно закончил он за Путина. - Я слушал ваше выступление перед детьми очень внимательно. Пока все восхищались вашей резиновой попой, я обратил внимание на ваши великие слова: "тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу". Это же намек на резиновый рот, не так ли?

- Хм, - задумался Путин. - Резиновый рот, пожалуй, местами даже интереснее резиновой попы будет. Ну у тебя, Соловьев, и мозги!

- Мозги, - сказала восставшая Даша, хищно высовываясь из камина. - Свежие мозги!

С этими словами она крепко схватила визжащего Соловьева за шею и принялась быстро прогрызать ему голову. В тот же миг Шойгу трахнул бубен, и духи предков унесли Золотова вместе с тазом и проститутками.

- Золотов! - отчаянно крикнул Путин. - Вернись!

- Ща только духов переп#здячу, - отозвался Золотов из соседней комнаты. Несколько секунд из-за стены раздавались звуки борьбы, потом вернулся усталый, но довольный Золотов. Перед собой он катил гроб с телом Горбачева.

- Вот, - сказал Золотов горделиво. - Горбачева прих#ячил.

- Убери это немедленно! - закричал Путин в панике. - Я же сказал, что не хочу с ним прощаться!

- О, Резиновая Попка, какая встреча! - внезапно сказал Горбачев, вставая из гроба и ловко затаскивая Путина к себе. - Помнишь меня, тугосеря?

Крышка гроба с грохотом захлопнулась.

Василий Рыбников