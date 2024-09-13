В РФ официально заявили, что поручения президента "имеют магическое влияние на окружающий мир".

Российский вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что заявленная производителем стоимость самолета ЛМС-901 "Байкал" сократилась практически вдвое после того, как Путин поручил ускорить его создание. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По словам вице-премьера, еще несколько дней назад самолет стоил 455 млн российских рублей, а теперь стал стоить "что-то там около 260 млн руб". При этом Трутнев в "лучших" традициях КНДР добавил, что поручения президента "имеют магическое влияние на окружающий мир".

Также производители якобы улучшили технические характеристики самолета - после путинского поручения нужная для него полоса сократилась втрое. Если раньше речь шла о 1050 м, то теперь самолету нужно лишь 350 м.

Видео дня

Это очень важная характеристика, поскольку самолет создают, в том числе, для полетов на Дальнем Востоке. А по словам самого Трутнева, в этом регионе РФ имеет только 33 полосы по 1050 м.

"Байкал" - справка УНИАН. ЛМС-901 является легким многоцелевым самолетом, разработанным Уральским заводом гражданской авиации. Первый полет он совершил 30 января 2022 года.

ЛМС-901 создали для замены устаревшего советского Ан-2, который получил прозвище "Кукурузник" из-за его активного использования в сельском хозяйстве.

Новый самолет предназначен для региональных авиалиний, он может выполнять широкий спектр авиационных работ.

"Байкал" имеет один турбовинтовой двигатель и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров. Максимальная дальность ЛМС-901 - 3000 км.

Новости российской авиации - главное

Недавно "Ростех" передал российской армии новую партию боевых самолетов Су-57.

Количество самолетов не называли, однако на представленных кадрах можно видеть два новых истребителя. Тогда же сообщалось о передаче Су-35С.

А ранее Воздушно-космическим силам РФ передали новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые используют в качестве носителей управляемых авиабомб с модулями МПК.

Вас также могут заинтересовать новости: